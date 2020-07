Esmakordselt alustab Balti Hokiliiga

«Samuti soovin tänada kõiki Eesti hokiklubisid oma panuse eest, et säärane turniir üldse võimalikuks saab! Ühtlasi on mul suur rõõm, et üks alagrupiturniir just Tartus toimub – selline rahvusvaheline turniir pälvib kindlasti palju tähelepanu ning aitab tublisti hoki populariseerimisele kaasa ja teisalt näitab, et ühe korraliku jäähalli olemasolu Tartus on tuleviku perspektiivi mõttes hädavajalik,» lisas Parras.