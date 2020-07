Viimased kolm kuud Norras elanud ja treeninud Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves (24) kiikas korraks kodumaale, et tutvustada enda suviseid tegemisi ja rääkida uue hooaja plaanidest.

Ilves sai juba eelmisel hooajal treenida, reisida ja võistelda koos Norra ehk maailma parima kahevõistluskoondisega, kuid alates maist on ta olnud norralaste rahvusbrigaadi täieõiguslik liige. See tähendab muu hulgas, et meie mees saab täpselt samasuguse ettevalmistuse nagu viimasel kahel aastal kahevõistlusmaailma valitsenud Jarl Magnus Riiber.