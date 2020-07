Norra kahevõistluskoondise spordidirektor Ivar Stuan on rahul, et eelmisel aastal nendega koos treeninud Kristjan Ilves jätkab norralaste juures ka edaspidi. Veelgi rõõmsamaks muutub ta meel, kui ta saab kuulutada, et eestlane on edaspidi nende koondise täieõiguslik liige.