EOK spordidirektor: välismaa koondistega liitumine on kindlasti tendents

«Traditsioonid, võistlus- ja treeningpaigad, treenerite know how (teadmised - K.J.) ja sisemine konkurents. Kui mõni nendest neljast logiseb, siis kodukamaral sa paremaks ei saa. Kaine mõistusega võttes ongi seejärel mõistlikum otsida keskkond, kus need aspektid on olemas. Mitte oodata, et äkki siin tekkiks kahene grupp, rääkimata neljast-viiest sportlasest, kellega saaks koos treenida,» jätkas ta ning tõi ilmestamiseks näite maadlusest.