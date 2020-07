Mäng, mis määrab Londoni Arsenali tuleviku

Inglismaal on jäänud tänavusel hooajal mängida veel üksainus jalgpallilahing ning selleks on karikafinaal, mis sel aastal täiesti Londoni klubide omavaheline mõõduvõtt. Legendaarsel Wembley staadionil lähevad vastamisi Arsenal ja Chelsea. Mõlemil meeskonnal jääb see ainsaks võimaluseks lõpetada hooaeg mõne karikavõiduga (Chelsea on küll Meistrite liigas veel konkurentsis, kuid neil tuleb Müncheni Bayerni koduväljakul kaheksandikfinaali kordusmängus tulla välja 0:3 kaotusseisust).