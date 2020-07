Napoli tegi üllatava üleminekuga Nigeeria koondislasest Aafrika kalleima mängija

Napoli vajab hädasti ründeliini lisajõudu, sest väravate löömine osutus tänavusel hooajal suureks probleemiks. Hetkel Serie A liigatabelis seitsmendat kohta hoidev Napoli on sel hooajal suutnud skoori teha 58 korda. See näitaja on esikaheksasse kuuluvate meeskondade võrdluses selgelt kõige kehvem tulemus.