Saaremaa võrkpalliklubi sai paika järjekordse pusletüki

«Rauno on juba ise öelnud, et võite mind saarlaseks kutsuda. Ok, kutsume, on ta ju võtnud juba saarlasest naise ja nende armas lapsukene on juba aastane,» kirjutas klubi teadaandes ning palus seejärel Tammel ka paarile küsimusele vastata.

Mida ootad uuelt hooajalt?

Igale hooajale vastu minnes on kindel soov mängida tiitlitele. Kui seda soovi ei oleks, siis ei ole ka mõtet mängida. Poolikuks jäänud hooaeg on tekitanud veel suurema motivatsiooni ja mängunälja. Eduka hooaja puhul on vaja kindlasti tervena püsida. Hooaeg tuleb huvitav ja vaadates koosseise, siis tundub et kõik tahavad kõrgeimas mängus olla.

Tagasivaade möödunud hooajale ja üldse neile kolmele aastale. Mis on ajas klubi juures muutunud?

Möödunud hooajal liikusime tõusvas joones ja päris kindlasti olime hooaja kõige tähtsamaks faasiks väga heas vormis, aga see enam ei loe ja tuleb kõvasti vaeva näha, et sinna tagasi jõuda ja veel edasi liikuda. Saaremaa klubi on üritanud iga aastaga teha sammu või kaks edasi ja seni edukalt.

Miks soovisid jätkata just Saaremaa Võrkpalliklubis?

Saaremaast on saanud minu kodu ja siin on minu pere ning seni on olnud privileeg mängida Saaremaa Võrkpalliklubis selle loomisest saati. Eesmärgid võrkpallis on kõrged ja motivatsioonist puudust ei tule! Tunnen, et mind on siin hästi omaks võetud ja Saaremaa suurepäraste fännide ees tahan endast alati maksimumi anda.