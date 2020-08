Eesti suusatajate «lemmik» ehk veredoping võidakse lõpuks spordimaastikult välja juurida

Veredoping, millega eelmise aasta veebruaris jäid vahele ka Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu ning millega on seotud veel ka Algo Kärp, Andrus Veerpalu ja Mati Alaver, on spordimaailma üks paremaid valesid. Kõik teavad, et see eksisteerib, kuid ühtegi otsest meetodit selle paljastamiseks ei eksisteeri. See võib aga peagi muutuda.