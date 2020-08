Ultrasportlane Rait Ratasepp lõpetas pöörase väljakutse

Ratasepa sõnul oli see katsumus oli üks vähestest, kus tal sujus kõik ilma ühegi suurema tagasilöögita. «Minu jaoks on see kinnitus sellest, et ettevalmistusperioodil sai kõik õigesti tehtud,» tõdes ta, lisades, et tõenäoliselt jõuab just lõpetatud maratonikatsumuse raskus kohale alles veidi hiljem: «Kunagi kõrgemas vanuses võib-olla kratsin kukalt ja imestan tehtule tagasi vaadates, et kuidas see üldse võimalik oli.»