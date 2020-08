Eesti motosportlane tegi muudatusega enda elu raskemaks

«Tegime hommikul muudatuse, mis kõiki näitajaid arvestades oleks pidanud toimima, kuid siinse kuumusega muutis sõidu füüsiliselt hoopis raskemaks,» nentis Soomer. Ta ütles, et sõitis end esimese 6-7 ringiga täiesti tühjaks, sest pidi masinat nii kõvasti kinni hoidma.

«Positiivne on see, et masin pidas vastu – paljudel seda õnne ei olnud,» võttis Soomer päeva kokku. Meeskond vahetas hommikul, kui mootorisse kahtlane hääl sisse tuli, selle veel ka välja, ehk vaeva nägi tiim tulemuse nimel palju.