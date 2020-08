Triiton surus Lätit kõigil rinnetel

Nii sai Catlyn Kruus U-17 vanuseklassi valitsevast Läti meistrist (koroonaviiruse tõttu on Lätiski tänavused noortemeistrid veel selgitamata) ja täiskasvanute edetabeli kolmandast Anna Kupčast jagu 21:4, 21:12, Hugo Themas alistas U-15 vanuseklassis mullu kolm kulda noppinud Dāvis Strazdiņši 21:12, 21:13.

Vanuseklasside turniiri lõppemise järel võeti platsi keskele joondu, kuulati ära «Dievs, svētī Latviju!» ja «Mu isamaa, mu õnn ja rõõm» ning siis läks lahti mäng 100 punktini. Ühe võistkonna moodustasid U-13 ja U-15 vanuseklassi mängijad, teise U-17 ja U-19 mängijad. Igas vanuseklassis peeti viis kohtumist ning võitis see võistkond, kes esimesena jõudis saja punktini. Mängude järjekord mõlema grupi sees loositi.

Nooremate vastasseisus oli algus tasavägine, kuid siis hakkasid võõrustajad vaikselt, aga kindlalt edu kasvatama. Vahepeal oli see juba ligi paarkümmend punkti. Kõigist suurematest Läti sulgpallikeskustest (Valmiera, Riia, Sigulda, Liepāja, Valka jmt) Taaralinna kokku sõitnud läti sulgpallurid ei heisanud siiski veel valget lippu ning enne kahte viimast kohtumist oli triitonlaste edu vaid kuus punkti, 80:74. Seejärel võitis Oliver Roogsoo oma minimatši 10:6 ning koos Lumikki Liiasega loovutati vastaste segapaarile vaid neli punkti. Nooremad triitonlased võitsid seega 100:84.