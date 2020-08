Eestlased tõid ringraja meistrivõistluste etapilt Soomes mitu poodiumikohta

Superbike’ide esimene sõit järgnes kohe Superstock 600 esimesele sõidule ja kuigi vihma enam ei sadanud, usuti sõidust tulnute arvamust, et rada on märg. Kõik eestlased vahetasid alla vihmarehvid – mõni veel täiesti viimasel hetkel. Soomlased, vastupidi, läksid rajale slikkidega, mõni veel rajaga tutvumisringilt tulles. Soomlaste leeri valik osutus tingimustele sobivamaks, sest eestlastest ei leidnud keegi vihmarehvidega rajal hoogu. Nutikamate tsiklite elektroonika osutus nii kavalaks, et Mario Ilus võrdles sõitu oma Ducati Panigale V4-ga ponnistustega rollerist viimast välja pigistada: «Gaas on põhjas, aga masin lihtsalt ei lähe edasi!» Kiireima eestlasena tõi Andry Blank (Kawasaki, Äksi 39 Team) koju väärtuslikud 11. koha punktid (esimesel etapil Pärnus ta kukkus ja tulemust kirja ei saanud), valitsev Eesti meister Mihkel Osula (Ducati, Vihur Motosport) oli 13., Mait Vestel (Suzuki, Sinilind) katkestas. Samas sõidus osalenud klassi B1200 arvestuses oli Kalle Krõlov (Kawasaki, Äksi 39 Team) 12., Igor Kolektor (BMW, Vihur Motosport) 14., Andres Tammsaar (Honda, Biker 24 Motospordiklubi) 15., Rannus Ervin (Suzuki, Biker 24 Motospordiklubi) 16., Mario Ilus (Ducati, Vihur Motosport) 17.