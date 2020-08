Ott Tänak tegi koroonaviiruse teemal jõulise avalduse

Tänavusest hooajast Hyundai meeskonda kuuluv Tänak osales möödunud nädalavahetusel Rally di Albal, kus jäi meeskonnakaaslase Thierry Neuville'i järel teiseks. Kuigi Eesti rallisõitja oli rahul, et sai taas võistluskilomeetreid koguda, siis MM-sarja jätkumiseks tuleb tema sõnul veel suur töö ära teha.

Valitsev maailmameister rääkis portaalile Dirtfish, et kui hooaeg soovitakse planeeritud kujul lõpuni sõita, tuleb WRC-sarja juhtidel panna praegusest suuremat rõhku koroonaviiruse takistamise protokollidele. Kui mitmed spordialad on suutnud edukalt töötada välja viiruse leviku tõkestamiseks vajalikud reeglid ja on nende najal hooaegasid alustanud ja lõpetanud, siis rallimaailmas pole endiselt kindlat juhendit, mida saaks järgida.