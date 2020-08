Professionaalne tennis pannakse uuesti seisma? Madridis toimuv kõrgetasemeline turniir võib ära jääda

Hispaania on Euroopas koroonaviiruse poolt üks räsitumaid riike. Kuigi karmide meetmete abil saadi riigis olukord kontrolli alla, on tänu leevenenud piirangutele salakaval haigus riigis uuesti pead võtma. Juuli alguses oli Vahemereäärses riigis päevane nakatumiste arv umbes 300 inimese ringis, kuid viimastel päevadel on see näitaja tõusnud üle 3000.

Samas peaks Madriidis toimuma septembris kõrgetasemeline tenniseturniir, mis oleks paljude võistlejate jaoks oluline ettevalmistus septembri lõpus algavateks Prantsusmaa lahtisteks. Riigis uuesti pead tõstev koroonaviirus on tippturniiri toimumise tõsisesse ohtu seadnud.

Organiseerijad ei ole veel lõplikku otsust teinud, kuid terviseametnikega tehakse tihedat koostööd. Viimasel kohtumisel soovitas Madridi rahvatervise asekantsler Antonio Zapatero korraldajatel turniir ära jätta.

Turniiri korraldajad saatsid välja pressiteate, kus anti mõista, et suure tõenäosusega turniiri ei toimu. «Kuna Madridis on COVID-19 juhtumite arv viimastel päevadel tõusnud, tundsid turniiri korraldajad muret, kas on võimalik võistlust korraldada nii, et see ei mõjutaks mängijate, fännide ja tennisistide tugipersonali tervist. Seetõttu palusime abi linna rahvatervise kantslerilt, kes soovitas meil praeguses olukorras turniiri mitte korraldada.

Oleme terve aja olnud Madridi ametnikega suhtluses ja olukorda iga päev analüüsinud. Kahjuks läheb seis päev-päevalt hullemaks. Kuna hetkel ei ole võimalik lähinädalatel olukorras paranemist garanteerida, soovivad turniiri korraldajad otsuse varakult ära teha.»

Võistluse organiseerijad jälgivad hetkel olukorda ja proovivad halvast olukorrast parimat välja võluda, kuid antud olukorras on seis äärmiselt keeruline. Lisaks Hispaaniale on koroonaviiruse uue puhangu lävel Prantsusmaa, kus päevaste juhtumite arv on tõusnud üle 1000 juhtumile päevas. Prantsusmaa lahtiste korraldajad lootsid võistlust pidada pealtvaatajatega, kuid juhtumite arvu kasvades võib sellele plaanile kriipsu peale tõmmata.

US Open võib tulla lahja

Ameerika Ühendriigid on maailmas kõige tõsisemalt koroonaviirusest pihta saanud riik ja seal läheneb nakatunute arv juba viie miljoni piirile. Kuigi korraldajad on kinnitanud, et turniir toimub ja võistluste pidamiseks ollakse valmis tegema suuri pingutusi, siis paljud tennisistid keelduvad riigis oleva hirmuäratava epidemoloogilise olukorra tõttu seal osalemast.

Naiste maailma esireket Ashleigh Barty andis juuli lõpus teada, et ei võta turniirist osa. 2017. aastal Prantuse lahtised võitnud ja möödunud nädalal Eesti-Läti maavõistlusest osa võtnud Jelena Ostapenko kinnitas sama. Meestest võttis sarnase otsuse vastu tennisemaailma «pahapoisiks» tituleeritud Nick Kyrgios. Endine meeste esireket Andy Murray avaldas arvamust, et paljud tippmängijad võivad lähiajal sarnase teatega välja tulla.

Samas on hetkeseisul ka mitmed tennisistid osalemist kinnitanud. Meestest kuuluvad nende sekka koroonaviiruse läbi põdenud Novak Djokovic, kelle korraldatud Aadria tuur sai suure kriitika osaliseks, ja Rafael Nadal. Naistest kavatseb US Openist osa võtta kindalt Serena Williams. Sarnane plaan on ka Eesti esireketil Anett Kontaveidil ja temaga koos Eesti-Läti maavõistlusel osalenud Kaia Kanepil.