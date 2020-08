Itaalias võidutsenud Torn ja Pannas teevad Rally Estoniaks viimase ettevalmistuse Lätis

Tänavu stardivad lõunanaabrite korraldatavale rallile oma võistlusklassi liidritena. Avaetapil kogusid eestased kokku 40 punkti. Nende edu teist kohta hoidvate hispaanlaste Josep Bassas Mas - Axel Coronado Jiménez ees on 9 punkti. Liepāja rallil on eestlastele konkurentsi pakkumas 9 võistluspaari.

Eestlastele saab Lätis sõidetav ralli olema viimaseks ettevalmistuseks 4.-6.septembrini sõidetavaks Rally Estoniaks, kus osaletakse JWRC MM-arvestuses. «Liepāja etapi valisime selleks, et see on ERC etapp ja meil on hetkel head punktid ees. Samuti on seal põnevad ja kiired teed, mis peaksid andma hea tunde kilomeetrid Rally Estoniaks. Oleme seal ainult ühe korra käinud. Kõik uus ja võõras annab tavaliselt palju uusi teadmisi juurde,» tunnistas Pannas.