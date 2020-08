Kirt jätab Eesti meistrivõistlused vahele, kuid võib sel hooajal veel võistelda

Odaviskaja treeneri Indrek Tustiti sõnul olid Eesti meistrivõistlused Kirdi plaanides kuni hetkeni, mil teatati Tokyo olümpiamängude aasta võrra edasi lükkamisest. «Võib-olla oleks see enne olümpiat olnud ka ainus start. Kui öeldi, et olümpia jääb ära, siis polnud vajadust hooaega keeruliseks ajada. Pigem vaatasime selle järgi, et kui ta on sada protsenti valmis ja kindel, et teeks hea tulemuse, siis oleksime tulnud,» sõnas mullu aasta parimaks treeneriks valitud Tustit.