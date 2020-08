Et Eesti jääks võrkpallimaaks – iga inimene saab anda oma panuse väga lihtsalt

«Olerexi inimesed on alati olnud tulihingelised spordi toetajad ja Eesti sportlastele pöidlahoidjad,» selgitas Olerexi tegevjuht Piret Miller sporditopsi sünnilugu. «Meie panustame juba aastaid noortespordile, sest kui noored teevad eelkõige «nutisporti» päris spordi asemel, siis ei kasva peale tipptegijaid, kellele eestlased saaksid kaasa elada. Nii oleme varasemalt toetanud noori maadlejaid, uisutajaid, hokimängijaid, rallikrossisõitjaid ja seekord oleme käed löönud võrkpalluritega. Noorte sportlaste unistuste elluviimine ei tohiks jääda raha taha, siin panebki Olerex koos oma klientidega õla alla.»

Eesti võrkpalliliidu tegevjuht Helen Veermäe: «Hea meel on näha, et Olerex Eesti ettevõttena tulevikule mõtleb ja noortesporti toetab. Noorte spordi juures hoidmine ning koondistele järelkasvu kasvatamine on tänases ühiskonnas muutunud väljakutseks ja alaliit pöörab sellele üha suuremat tähelepanu. Koostöö Olerexiga aitab võrkpalli jätkusuutlikkusele tugevalt kaasa.»