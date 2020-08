Eesti maanteratturite juunioride koondise liige võttis Poolas tuuri üldvõidu

«Koondise koosseis alustas kohe aktiivselt. Arti Ilvesele andsime juhtnöörid olla igas minekus sees ja sellega sai ta perfektselt hakkama. Selle tasuks anti talle tuuri mägedekuninga särk, mille ta igati välja teenis. Meile selline lahendus sobis, et terve sõidu oli üks poistest atrõõvis, mis kohustas teisi tiime tööd tegema ja meie poisid said olukorda taga kontrollida. Viimasele ringile minnes hoiti punti koos ja asi oli kontrolli all, kuni ees jooksikute punt laiali läks ja ohtlikuim mees üksi vahet suurendama hakkas,» meenutas koondise treener Alo Jakin võidusõidu kulgu.