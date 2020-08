Endine korvpallikoondislane Janar Talts hakkab Elva rattamaratonil ohustama iselaadi rekordit

Kui jätta tippsport ja võidu peale minek kõrvale saab Elvas põhiküsimuseks, kas «pikk blond mees, must king jalas» ikka jõuab finišisse? Kui jõuab, võib sellega sündida rekord – sarja pikemate distantside pikim finišeerija. Kõlab igatahes uhkelt!

Rekordit lubava väljakutse võtab ette Eesti korvpallikoondise kauaaegne keskmängija Janar Talts, kes praegu on ametis Tartu Ülikooli Akadeemilises spordiklubis (TÜASK). Kuna Elva rattamaratoni korralduse taga seisab organisatsioonina just TÜASK, oli Talts nõus enda jaoks tundmatus kohas vette hüppama. Valmis võistlusvorm suurusega 4XL ning laenule võeti sõidukingad numbriga 50.

«Ettevalmistuse käigus olen läbinud mitusada kilomeetrit. Ega ülemäära lõbus pole olnud,» tunnistab Talts. «Otsustan veel, kas ostan viimasel hetkel elektrimootoriga ratta või ikkagi riskin, ja lähen hapra kondimootoriga starti. Eesmärk on igal juhul finišisse jõuda,» vihjab 2.07 pikk kossumees. Rajal allahindlusi ei tehta, muidu ei jõua pärast ära kuulata. Elvas ootab läbimist 50 km pikkune distants.

Raja osas Elvas muudatusi pole. Jätkuvalt saab Tartumaal maha pidada korraliku kruusaralli. «Rajaga seoses oleme saanud rohkelt positiivset tagasisidet. Kruus ja kõva pinnas on kujunenud meie firmamärgiks ning tundub, et inimestele see meeldib,» sõnab maratoni korraldusega seotud mitmekordne sarja võitja Caspar Austa. «Terve sõidu saab läbida ratta pealt maha tulemata. Ühtegi pikka kõndimist mäkke ei tule. Sõidukingi kulutab minimaalselt,» lubab Austa.