Eesti alistas noorte sidemängijate juhtimisel Läti

Peatreener Lorenzo Micelli tunnustas noori sidemängijaid. «Oluline on, et noored on võimelised väljakul olema. Okei, sul on kõrval Kertu Laak ja Kristiine Miilen, kes suudavad ka raskeid palle ära lüüa, aga mõlemad sided olid tublid. See on normaalne, et nad olid enne mängu üsna närvis, aga täna nägin, et meie suve läbi kestnud töö on vilja kandmas. Neil oli korralik pinge peal, aga nad said hakkama, olen nendega rahul,» ütles Micelli. «Mäng üldiselt oli samuti korralik, naised järgisid neid asju, milles kokku olime leppinud. Blokk tegi head tööd ja seeläbi oli ka ründajatel lihtsam,» lisas juhendaja.