Eesti meistrivõistluste etapp püstitab järjekordse rekordi

Meeste seas on tiitlikaitsmisele lähedal Põlva Serviti, kes võitis nii kodustel platsidel kui ka Alatskivil peetud etapi, kuid hõbeda ja pronksi pärast on oodata tugevat heitlust. Naiste hulgas juhib Alatskivi SK Juku 195 punktiga, järgnevad HC Tabasalu 185 ja SK Tapa 175 silmaga. Viimati Alatskivil triumfeeris aga hoopis HC Kehra, kes avaetapil ei osalenud, vahendab käsipalliliidu pressiteade.

Eriliselt põnev seis vaatab tabelist vastu 2004. aastal ja hiljem sündinud tütarlaste seas, kus neli võistkonda – Aruküla SK, HC Tabasalu, HC Kehra ja HC Pärnu/Padise – on kahe etapiga kogunud 185 punkti. Teises neidude vanuseklassis ehk 2007. aastal sündinute sarjas võitis Tapa valla SK mõlemad etapid.

Enne otsustavat etappi on kõik lahtine 2003. aastal ja hiljem sündinud poeglastegi hulgas, kus Viljandi SK, Põlva SK ja HC Tallas kogunud 190 punkti. Kaks aastat nooremate seas on kaksikjuhtimine HC Kehra ja HC Pärnu/Paikuse käes – mõlemal tiimil on tabelis 195 silma.

Poeglaste kahes nooremas vanuseklassis – vastavalt 2007. ja 2009. aastal sündinud – valitseb rannakäsipalli Põlva Spordikool, mille võistkonnad võitsid nii koduplatsidel kui ka Alatskivil.

«Põnevust jagub tõesti mitmes klassis ning see lisab ainult vürtsi. Pinget jätkub lõpuni, kui nii paljude meistritiitlite ja medalite saatus jääb viimase etapi otsustada,» hindas meistrivõistlusi lõpetava etapi korraldaja ja Viljandi HC peatreener Marko Koks.

«65 võistkonda on ikka väga suur arv, kuid eriti positiivne on tõsiasi, et kandepind on nii lai. Näiteks meestegi seas, kus viimastel aastatel hakkas huvi hääbuma. Aga nüüd osalevad võistkonnad Põlvast, Viljandist, Tapalt, Valgast, Tartust ja Tallinnast, kust viimasele etapile on registreerunud ka HC Tallinn,» teatas Koks.

Loodetavasti on huvi kasv jätkuv trend ja kui nii on, tuleb hakata etappe juba kahel päeval korraldama. Isegi kui väljakuid jätkub, hakkab ajalist ja kohtunike ressurssi nappima, et ühe päevaga kõigis klassides turniirid ära pidada,» selgitas Viljandi käsipalli eestvedaja.