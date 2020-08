WRC-lepinguta jäänud Mikkelsen: aeg Hyundais ei peegeldanud minu oskusi

Roolikeeraja ütles poolteist kuud tagasi portaalile DirtFish, et tal on WRC-sarja naasmiseks raha. «Ma ei anna mitte mingil juhult alla,» ütles norralane. «Viimased paar aastat Hyundais olid nii tulemuste kui ka auto suhtes keerulised. Aga ma tean, et suudan endiselt kiire olla ja mul on veel palju pakkuda.