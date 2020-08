Tanel Kiik: Rally Estonia ja Saaremaa võrkpallimängud on erineva kaalukategooriaga

«Rally Estonia puhul on väga oluline tagada nakkusohutus. Korraldajad ja terviseamet on teinud tihedat koostööd ning vajalikke ettevalmistusi, et inimeste hajutatus oleks tagatud,» ütles Kiik.

Ministri sõnul arutatakse Rally Estoniaga seotud küsimusi valitsuses homme. «Kui räägime üritustest laiemalt, on oluline, kas ja kuidas suudetakse tagada ohutu läbiviimine. Eestis on suve jooksul toimunud mitmeid suurüritusi, kus pole nakkusekandjaid tuvastatud ja on tagatud osalejate ohutus.»

Kiik ei soovinud spekuleerida, kas viiruse laialdasem levik võib jätta Rally Estonia pealtvaatajateta. «Praegu töötame kõik selle nimel, et levik ei läheks hullemaks ning saada olukord Tartus (seal on Rally Estonia rallipark - toim.) kontrolli alla ja saada üleriigiline pilt, kui palju on Eestis teadmata nakkusekandjaid. See ülevaade on meil järgmiseks neljapäevaks olemas ning annab valitsusele tervikliku pildi otsuste tegemiseks.»

Rally Estonia toimub 4.-6. septembrini Lõuna-Eestis. Kunagi varem pole Maarjamaal ralli MM-etappi võõrustatud. Praeguse seisuga pääsevad võistlust jälgima 16 000 inimest, kuid see arv võib viiruse tõttu seoses muutuda. Korraldajad on kinnitanud, et nad on valmis võistluse organiseerimiseks publikuta.