Lõuna-Eesti ralli veel ohus pole, kuid raja äärde lastakse vaid 6000 inimest

Koroonaviiruse levikust tingitud ohtudest on korraldajad pidevas kontaktis Terviseameti, Politsei- ja Piirivalveameti ja kohalike omavalitsustega, et olla kursis kõikide viimaste arengute ja soovitustega tagamaks maksimaalsed ettevaatusabinõud kõikidele osapooltele.

Ralli korraldusmeeskonnal on viimastel päevadel olnud mitmeid kohtumisi eelpool mainitud asutustega ja ühiste arutelude käigus on kokku lepitud, et rallile lubatakse kuni 6000 pealtvaatajat, kuid sealjuures tuleb korraldajal jälgida, et inimesed oleksid piisavalt hajutatud.