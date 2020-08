Poola kettahiiud kiidavad siinseid treeningtingimusi ja tüdrukuid

Kanteri sõnul meeldib talle Sparta mõnus treeningatmosfäär. «Kõik vajalik on käe-jala juures, tõstepõrandast korvpalliväljakuni,» põhjendab Gerd Kanter oma valikut.

Euroopa- ja maailmameister ning kahekordne olümpiahõbe Piotr Malachowski ning EM-i ja MM-i pronks Robert Urbanek tunnevad ennast Spartas nagu kalad vees. «Olen maailmas palju ringi käinud, ent pean Sparta jõusaali lihtsalt parimaks,» tõstab Malachowski Eesti trennikodu kirjeldades pöidla tunnustavalt püsti.

Malachowski (keskel) on Kanteriga (paremal) korduvalt ka poodiumit jaganud. FOTO: Tairo Lutter

«Meeldib, et saalis on õhku, ja et eri alade tipud treenivad koos rahvasportlaste ning harrastajatega,» lisab omalt poolt Urbanek.

Kangile kettaid juurde lisav Malachowski leiab aga kavala naerukurruga silmanurgas veel ühe olulise argumendi trennisaali kohta: «Ja siin on kõige ilusamad tüdrukud.»

Saunalaval ja trennis on kõik võrdsed

Meie olümpiasangar alustas poolakatega koostööd paar aastat tagasi. Enne seda suheldi sõprade-võistluskaaslastena kettaheiteringis.

Just Malachowski oli 2008 aasta Pekingi OMil see mees, kes meie Kalevipoja selja taha hõbedale jäi. Kui kerge on seda teades oma kunagisi konkurente juhendada on? Vanad haavad soola juurde ei saa? «Olen ausalt öeldes üllatunud, et selline tituleeritud ja kogenud mees nagu Malachowski mind nõnda palju ja tähelepanelikult kuulab,» avaldab ta imestust.

Malachowski noogutab, sest Kanterilt on temal ja Urbanekil ikka veel palju õppida.

Robert Urbaneki auhinnakapist võib leida MM- ja EM-pronksi. FOTO: Mihkel Maripuu

Trennisaalis – nagu saunalavalgi – on maailmameistrid ja rahvasportlased teatavasti võrdsed. «Alles hiljuti tuli üks proua minuga siin juttu ajama ja autogrammi küsima, selline sõbralik seltskond teeb õhkkonna väga ägedaks,» kiidab Kanter ja lisab, et infovahetus saalis on mõlemapoolne.

Vajadusel jagatakse oma teadmisi kohalike jõusaalihuntidega, aga samas ammutatakse ise vajalikku infot ka praktiliselt iga päev saalis rassivalt Mart Seimi tõstjate tiimilt.

«Sparta on tõstmistreener Alar Seimilt näpunäidete küsimiseks vägagi õige koht,» ütleb Kanter ja lisab: «Siin käib koos fitnessi ja kulturismi koorekiht.»

Kanter rühmatreeningus: Käed värisesid veel järgmiselgi päeval

Oma sportlaskarjääri ajal käis Gerd Kanter Spartas ka rühmatreeninguid proovimas. See kogemus toob Gerdile vaal praegugi lõbusa muige suunurka.«See PumpFX-i tund üks mu elu raskemaid kogemusi, käed värisesid veel järgmisel päevalgi. Sain tõelise šoki, mida mul toona just vaja oli, aga just läbi šokeerimise toimubki areng,» sõnab ta ja soovitab kõigile aegajalt rutiinist välja tulla ja rühmatreeninguid proovida.

Sest rühmatrennid pole sugugi ainult naiste pärusmaa.

Robert Malachowskit on Eestis üllatanud ka see, et tema ja Urbanek on siinmail märksa kuulsamad kui koduses Poolas. «Nii Spartas trennis kui ka näiteks restoranis söömas olles tunnevad inimesed meid ära ja tulevad juttu ajama, imestab ta ja annab mõista, et talle meeldib see.

Gerd Kanter. FOTO: Tairo Lutter

Aga kes on jõusaalis aga kibedamad muskeldajad, kas poolakad või Kanter omal ajal?

«Ütleme nii, et enamus mu tippmarke on mul poiste omadest natuke paremad, isegi nüüd vana mehena jäävad nad mõnes asjas mulle alla,» lõõbib Kanter, millele järgneb pan Kettameeste tuline protest, läbi huumoriprisma loomulikult: «Ei ole nii, ma olen sinust ikkagi tugevam,» pareerib Malachowski eestlase hinnangu.

Ja pingutab demonstratiivselt oma musklit.

Ühes asjas on aga musketärid samal nõul: «Oluline pole kangi raskus, vaid kettakaare pikkus,» valab Kanter sõnadesse kettatiimi slogani.

Poolakad: oleme õnnelikud, et Gerd meid õpetab

Gerdi sõnul elab poolakate tandeb koos oma treeneriga järgmisse sügisesse lükatud Tokio olümpia ootuses. «Piotr tahab OMil oma karjäärile ilusa punkti panna. Medalit on raske saada, aga loodan, et ta paneb karjäärile emotsionaalselt ilusa punkti.

Robert on küll noorem, tema otsib uut tulemist, loodan et meie teineteisetundmine on järgmiseks aastaks piisavalt hea ja tuleb ka tulemus.»

Aga mida uut on Gerd oma hoolealustele andnud?