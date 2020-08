Laupäeval avatakse Eesti uhkeim tänavakorvpalli võistlusareen

«Alexela puhul on kogu ettevõtte ajaloo vältel olnud sport, kultuur ja kogukondade areng olulised valdkonnad, millesse oleme läbi toetuste ja sponsorluste panustanud,» ütles AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson Alexela Arena avamise kohta. «Pikaajalise korvpalliliidu koostööpartnerina näeme kui oluline on anda traditsioonilise kossu kõrval ka tänavakorvpallile vajalik tõuge, et noored seda ala aina enam leiaksid ning jõuaksid ka 3x3 korvpallis rahvaspordist tippsporti,» lisas Adamson.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Snelli piirkond pika spordiajalooga ja vägagi sobiv paik aina populaarsemaks muutuva ja nüüd ka olümpia spordiala, 3x3 korvpalli areeni asukohaks. «On hea meel, et Tallinn on saanud juurde uue ja ägeda sportimispaiga, mis on kasutamiseks avatud kõigile ja kus on võimalik korraldada ka tipptaseme võistlusi,» ütles Belobrovtsev. «Toompea nõlva küljele paigaldatav areen ja seal korraldatavad sündmused on väärikaks osaks Eesti korvpalli 100. sünnipäeva tähistamisel. Soovin Eesti korvpallile kestval juubeliaastal palju õnne!»