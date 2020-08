Nädalavahetusel Eestis võistelnud Läti ratturitel tuvastati koroonaviirus

Täna hommikul kirjutas Läti Delfi, et kaks Murjani spordikooli õpilast on andnud positiivse koroonaviiruse testi. Spordikooli direktori asetäitja sõnul võistlesid nakatunud sportlased nädalavahetusel Eestis. EJLi presidendi Karlsoni sõnul käib jutt Suure Munamäe 4. rattarallist, kus tõesti olid stardis ka lõunanaabrid.

Praegu ajavad lätlased ta viiruse jälgi. Nakatunud noorsportlased on hiljuti võistelnud lisaks Eestile veel kodumaal ja Leedus.

Eesti alaliidule pole Lätist positiivse proovi kohta teadet tulnud ning EJLi informatsioon pärineb suuresti meediast. «Me pole saanud mitte ühtegi teadet. Hakkasin ise kohe helistama ja uurima, mis värk on,» sõnas Karlson.

Ta lisas, et üks lätlane pääses Suure Munamäe võistlusel ka pjedestaalile, kuid praegu pole teada, kas just tema on andnud positiivse koroonaviiruse proovi. Läti Delfi andmetel haigestusid kaks juunioride vanuseklassi kuulunud sportlast. Lisaks tehti test kahele treenerile ja seitsmele kaasõpilasele, kes samuti võistlustel osalesid. Neist kahe testitulemused on teada ja need olid negatiivsed.

Täpsemate asjaolude väljaselgitamiseni soovitas Karlson Eesti sportlastel, kes tunnetavad ohtu, end isoleerida ning koroonaviiruse test teha.

Ta lisas, et kui välja arvata poodiumile pääsenud sportlane, siis tõenäoliselt eestlased lätlastega kuigi tihedalt kokku ei puutunud. «Seda on muidugi raske öelda, kui palju see meie sportlasi puudutab. Võistlus toimus väliõhus. Tõenäosus haigestumiseks ei ole väga suur, aga olen juba spordiklubidega ühendust võtnud ja neid informeerinud. Seni pole ühegi spordiklubi rattur haigusnähtude üle kurtnud.»