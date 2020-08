OTSEPILT ja -BLOGI ⟩ Eesti kergejõustiku meistrivõistluste 2. päev: Alver jättis Balta kullata, Lillemets tegi üle 8100 punkti

Avapäevast on korralikud esitused all mitmevõistlejatel. Üksinda võistlev kümnevõistleja Risto Lillemets kogus esimese päevaga 4122 punkti ning edestab viie ala järel enda rekordigraafikut (7853 p) 134 silmaga.

Ilusa võistluse tegi eile ka seitsmevõistleja Mari Klaup-McColl, kes jätkab isikliku rekordi püüdmist. Avapäevast on tal koos 3555 punkti, millega ta edestab enda rekordigraafikut 53 silmaga.

Meeste kettaheites tuleb täna starti ka olümpiavõitja Gerd Kanter. Tänavu on eestlastest üle 60 meetri heitnud Martin Kupper (60.35), väga kaugele pole temast jäänud ka Priidu Niit, kes 2 kilose heitevahendi 58.17 meetri kaugusele saatnud.

Üks põnevamaid heitlusi tõotab tulla naiste kaugushüppesektoris, kus üles on antud Ksenija Balta, Aet Laurik, Kreete Verlin, Lishanna Ilves, Tähti Alver, Merilyn Uudmäe jt.

Naiste 200 m sprindidistantsil tulevad rajale Eesti rekordinaine Ksenija Balta ja möödunud aastal nendel distantsidel kuldse duubli teinud Õilme Võro. Neile asuvad konkurentsi pakkuma Marit Kutman, Karoli Käärt ja Kreete Verlin . Meeste distantsil on üles antud nii eile 100 meetris isikliku rekordiga kulla võitnud Henri Sai, Eesti rekordimees Marek Niit, Ken-Mark Minkovski kui ka mitmevõistlejad Hans Christian Hausenberg ja Kristjan Rosenberg.

Meeste kõrgushüppes on üheks favoriidiks endiselt suurepärases vormis olev Karl Lumi, kes sel hooajal on koos Hendrik Lillemetsaga ületanud 2.07. Hooaja edetabelijuht on Kristjan Tafenau 2.10ga. Naiste kõrgushüppes lähevad kirkama medali eest võitlema Lilian Turban ja Grete Udras.