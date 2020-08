Martin Järveoja osaleb Elva rattamaratonil

Rand&Tuulberg 20. Elva Rattamaratoni stardi-ja finišipaik kolib sellel aastal Elva südalinna, mida ilmestavad uus keskväljak ja promenaad. Raja osas muudatusi ei ole ning jätkuvalt toimub sõit peamiselt kõva- ja kruusakattega teedel. Maastik on terve sõidu vältel ratta seljas läbitav ning mägedes ronides pole sõidukingi tarvis kulutada.

Ka Elva etapil pakuvad põnevust mitmed Eesti maastikuratta tipud kes on juba sarja eelnevatel etappidel tiitleid korjanud. Lisaks tuleb kaarte segama värske Eesti Juunioride Koondise treener Alo Jakin, kes on tänavu väga head vormi on näidanud. Võistkondadest saabub 'tuju rikkuma' Tartu2024/BalticChainCycling.com meeskond.