Kontaveit: Tallinnas valu teinud tuhar andis täna uuesti tunda

Kontaveit kaotas esimese seti 3:6, kuid suutis ennast seejärel kokku võtta ja koha veerandfinaalis kindlustada. 24-aastane eestlanna tunnistas, et suures plaanis jäi mänguga rahule. «Ma ei alustanud väga hästi ja olin natuke passiivne. Vastane oli agressiivsem ja mängis mu esimeses setis üle. Tundsin, et ma pidin ise juurde panema ja jõulisemalt mängima. See töötas ja ma suutsin teises ning kolmandas setis ise initsiatiivi võtta ja mängu rohkem juhtida.»