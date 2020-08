Tänaku tarkuseterad noortele: alguses on osavõtt olulisem kui võit

«Kart on kõige lihtsam asi, millega autosportis alustada. Selle puhul on kõik natukene kompaktsem, väiksem ja ülevaade naljarattalise juhtumisest on kõige lihtsam. Autoga sõitmine on juba tase kaks,» sõnab ise samamoodi kardiroolist alustanud Tänak. Tõsi, seda siiski kruusaseades.