Rally Estonia katsed jõuavad Kanal 2, Kanal 12 ja Postimehe vahendusel huvilisteni

«Meil on hea meel, et saame vaatajateni telepildis tuua kõik Rally Estonia katsed. Tegemist on Eesti jaoks olulise sündmusega. Kõik, kes ei saa raja äärde rallit vaatama minna, on oodatud kaasa elama Kanal 2 ja Kanal 12 vahendusel,» kommenteeris AS-i Postimees Grupp telekanalite juht Kaspar Kaljas.