Rootsi koondise legend rassismist: ma ei hakka seda kunagi mõistma

Helsingborgis ilmavalgust näinud jalgpalluri ema Eva on puhas rootslane, kuid tema isa Francisco on pärit roheneemesaarelt. Kui Henrik sündis otsustasid tema vanemad, et poeg peaks võtma ema perekonnanime Larsson, kuna nii on tal kergem Rootsi ühiskonda sulanduda.

«Mu isa on pärit Cabo Verdest ja ta otsustas, et tema perekonnanime asemel peaks mul olema ema perekonnanimi. See oli mu vanemate viis mind kaitsta. See oli vale, kuid toona valitses just selline õhkkond,» meenutas 106 korda Rootsi koondist esindanud Larsson.