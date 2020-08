Eesti koondis lõpetab viiekuise koroonapausi Läti vastu

«Esiteks olen ma tänulik, et meil on võimalus see mäng pidada. Viimasest rahvusvahelisest kohtumisest on möödas viis kuud ja veebruarist alates on meil koondisega olnud üsna vähe kontaktaega. Möödunud aastal mängisime Balti turniiri pärast lühikest pausi ja seal oli meil raskusi. Eeldan, et ka sel korral on meil esialgu keeruline, aga see võimalus panna ennast rahvusvahelise mänguga proovile, on väga oluline,» sõnas peatreener.