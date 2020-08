Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnaga liitub varasemalt Barcelona noortesüsteemi kuulunud keskmängija

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul on tegemist väärt täiendusega. «Meil on hea meel, et saime Tomase Tartusse. Taustauuringu ja ka esmamulje järgi sobib ta satsi hästi. Ta ei ole puhas tsenter, aga oma liikuvuse ja võitluslikkusega on ta meeskonnale väga kasulik. On näha, et ta on saanud korraliku korvpallikooli nii Hispaanias kui Leedus. Meie meeskonnas mängimine võiks talle olla heaks hüppelauaks ja loodetavasti ta suudab selle võimaluse ära kasutada,» ütles peatreener Kandimaa.