Baltic Offshore Week selgitab avamerepurjetamise ORC Eesti ja Soome meistrid

Võistlusele annab tugevasti kaalu asjaolu, et juba aasta pärast, 6.-14. augustil 2021 purjetatakse samades vetes Tallinnas kõige olulisem avamerepurjetamise tiitlivõistlus, mis kunagi Eestis peetud – ORC Maailmameistrivõistlused 2021. Kuna tänasel koroonaviirusest räsitud aastal on ORC Euroopa meistrivõistlused edasi lükatud järgmisse aastasse ja maailmameistrivõistlused suisa ära jäetud, siis on Baltic Offshore Week üks olulisimaid regatte siinses regioonis. Huvi järgmise aasta MMi vetes võistelda oli ka paljudel kaugemate riikide purjetajatel, kuid koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu jäi neil paraku Eestisse tulemata.

Kõik meeskonnad on hoolega selleks oluliseks mõõduvõtuks valmistunud ning paljudel nendest on edu saavutamiseks juba aastaid kaasatud tiimi peamiselt väga kogenud professionaalseid purjetajaid ja spetsialistid Itaaliast. Järgmise aasta maailmameistrivõistluste ootuses on seda teinud aina rohkem meeskondi nii et inglise keelt, mis on rahvusvaheline purjetamise keel, kuuleb jahtidel ja sadamas üha rohkem.

See kõik on tihendanud konkurentsi ja tiitlivõistluste kõiki karva medaleid on eestlastel ette näidata hulganisti. Tänavusel Baltic Offshore Week regatil on jahid jagatud suuruse ja kiiruse järgi kahte klassi just nii nagu see saab olema ka tuleva aasta MMil, mis tähendab, et mitmed tänastel klubivõistlustel kõige suuremate jahtide grupis sõitvad meeskonnad konkureerivad sel nädalalõpul nende tiimidega, kellega nad seisavad vastamisi ka tuleva aasta MMil.

ORC A klassis võistleb 14 jahti, millel pikkust 38-52 jalga. Neist kaks suurimat – üle 50-jalased soomlaste TP52 Zer0emission, Farr 52 Audi E-Tron ning Rolf Relanderi First 50 Pegasus, mis MMil võistleksid veel suuremate jahtidega, on siin liidetud üheks klassiks väiksemate, kuna siinses laevastikus napib nii suuri jahte. Kuid kõvadeks konkurentideks on nad siinses A klassis võitlemas medalite eest koos ORC maailmameister Fortele (X-41) Jaak Jõgiga roolis, MMi pronks Olympicule (X-41 mod) Tiit Vihuliga roolis, Riku Nissilä Nicole4-le (X-41) mitmekordse X-41 maailmameistri Olli-Pekka Lumijärviga roolis ning Priit Tammemägi Premiumile (X-41), kellel varasemast ette näidata nii EMi hõbe kui ka pronks. Kindlasti on siin favoriitide hulgas ka Landmark 42 tüüpi jaht Madame Gray Soomest, sest sama tüüpi jahiga on viimastel aastatel Euroopas nopitud mimeid tiitleid.