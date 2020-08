Kontaveit: homme tuleb raske mäng, aga olen selleks valmis

Eesti esireket kinnitas, et tuharalihase vigastus hullemaks läinud ei ole. «Mul on teip peal ja see aitas. Hullemaks see täna ei läinud, aga tunda andis ikka. Õnneks kannatas sellega korralikult lõpuni mängida.»

Kui mitmed tennisistid on viimasel päeval andnud teada, et jätavad US Openi vahele, siis eestlannal sellist plaani ei ole. «Ma olen kindel, et lähen New Yorki,» sõnas Kontaveit.