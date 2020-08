Napoli peatreener: peame Barcelona alistamiseks sisuliselt Mount Everesti tippu ronima

Hetkel räägib kõik Napoli kahjuks. Barcelona pole koduväljakul Euroopa klubisarjades kaotanud juba seitse aastat. Olgugi, et nad jäid Hispaania meistritiitlita ja pole parimas vormis, siis peetakse neid ikka favoriitideks. Seda mõistab ka Gattuso, et tegu on tema karjääri ühe raskeima väljakutsega.