Endine meister loobus USA lahtistel osalemast

31. augustil peaksid USA lahtised meistrivõistlused algama, kuid selle kohal on üha enam murepilveid. Osalemisest on loobunud naiste esireket Ashley Barty, hollandlanna Kiki Bertens ja venelanna Anastasija Pavljutšenkova. Meeste konkurentsist jääb kõrvale tiitlikaitsja Rafael Nadal.

Nüüd on sama otsuse teinud ka 2016. aasta tšempion Stan Wawrinka. «Ma ei soovi minna USAsse praeguses olukorras. New Yorgis valitseb täielik kaos. Edasine hooaeg on niigi keeruline ja see USAsse sõit teeb selle veelgi raskemaks. Kui Washingtoni turniir toimunuks, siis oleksin USA lahtistel osalenud,» sõnas Wawrinka Šveitsi meediale.