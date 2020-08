Vettel põrus taas, aga teine sakslane pakkus suurüllatuse

Kui Mercedeste ülevõim oli ootuspärane, siis kolmanda aja sõitis välja Racing Pointi Nico Hülkenberg. Sakslane asendab eelmisel nädalal koroonaviirusse nakatunud Sergio Perezt ning pidi startima ka eelmisel nädalavahetusel, kuid ei saanud tehniliste probleemide tõttu GPst osa võtta.

Hülkenberg kaotas Bottasele 0,928 sekundit, kuid edestas Red Bulli Max Verstappenit 0,094 sekundiga. Muide, 32-aastane sakslane pole F1-sarjas kordagi poodiumile jõudnud, kuid säärast kiirust näidates võib see mure homme laheneda.

Hülkenbergi kolmas koht on seda hiilgavam, et ta ei teeninud tänavuseks hooajaks ühegi tiimiga lepingut. Tundub, et Racing Point on temaga tabanud naelapea pihta ning mingisugust roostet mehel pole.

Heas hoos oli ka Renault' roolikeeraja Daniel Ricciardo. F1-sarja üks kõrgemapalgalisi piloote oli Verstappeni järel viies ning tundub, et austraallane on hooaja edenedes minemas üha paremasse vormi.

Ferraride jaoks läks kvalifikatsioon taas aia taha. Charles Leclerc oli alles kaheksas ja Sebastian Vettel 12. Eelmisel nädalavahetusel oli sakslane kümnes.

Homne võistlussõit algab Eesti aja järgi kell 16.10 ning Postimees teeb GPst tekstipõhise otseblogi.

​Senist nelja GPd vaadates pole kahtlustki, et Hamilton võidab oma seitsmenda tiitli, viigistades nii seisu legendaarse Michael Schumacheriga. Inglase edu Bottase ees on 30 punkti.

Võistkondlikult on Mercedes olnud samuti ülivõimas. Neil on koos 146 silma, edestades lähimat jälitajat Red Bulli tervelt 68 punktiga. Ferrari on neljas, jäädes McLarenist maha kaheksa silmaga. Racing Point on Itaalia tiimist ühe punkti kaugusel.