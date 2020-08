Eestlased jõudsid otsapidi F1-sarja

Kolmedel olümpiamängudel võistelnud Margus Hernits on sportlaskarjääri järel tegutsenud edukalt iluuisutamise tiitlivõistluste korraldustiimides ja vallutab nüüd IT-ettevõtte Sportity äpiga uusi alasid. Kahel järjestikusel Suurbritannia MM-etapil kasutavad F1 tiimid ja ametnikud infovahetuseks just seda Eestis loodud mobiilirakendust, kirjutab ERR .

«Eks ta ikka uhke tunne on. Neid positiivseid momente on olnud viimase aasta jooksul olnud üsna palju. Kõigepealt kui WRC ralli esmakordselt kasutas (Walesi ralli 2019 - toim.) ja siis Dakar [2020] ja teised spordialad muidugi ka. Uisutamises teeme me kõiki tiitlivõistlusi,» selgitab ettevõtte juht Hernits.