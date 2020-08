Tagasi tippu pürgiv rattamaailma endine valitseja kaotas mainekal velotuuril parimatele peaaegu pool tundi

Õnneks on Froome'il veel võimalus enda aktsiaid kergitada, sest kolmest etapist oluliseim sõidetakse 12. augustil. Selleks on Dauphine velotuur, kus peaksid osalema ka mitmed Eesti ratturid.

Froome peab eelkõige viimasel ajal tegelema meeskonnakaaslaste aitamisega. Varasemalt kindlalt tiimiliidriks olnud britt oli peamiseks veduriks just Bernalile, kes pidi täna võidu noppima. Just see, et tal pole enam nii palju võimalusi võitude eest heidelda, panigi Froome meeskonda vahetama. Uuel hooajal hakkab ta esindama Israel Start-Up Nationsi värve, kus sõidavad ka eestlased Norman Vahtra ja Mihkel Räim.