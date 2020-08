Meistrite liiga jätkumine on ohus? Madridi Atleticos tuvastati kaks koroonapositiivset ja neile võib tulla lisa

UEFA (Euroopa jalgpalli juhtiv ja kontrolliv organisatsioon - C.K) lootis, et kõik meeskonnad jõuvavad tervena kohale ja Meistrite liiga saab edukalt lõpuni mängida. Pooleli jäänud kaheksandikfinaalid peeti veel kodumängu õigust omanud tiimide staadionitel, kuid kõik ülejäänud mängud peetakse Lissabonis.

Siiski kõik ei läinud plaanipäraselt ja nüüd andis Madridi Atletico jalgpalliklubi teada, et on kahel Lissaboni reisima pidanud tiimiliikmel tuvastanud koroonaviiruse. Samas pole teada, kas tegu on mängijate või muude meeskonnaga seotud inimestega. Hispaania meeskond peaks Portugali pealinnas minema juba neljapäeval vastamisi sakslaste RB Leipziguga.