Rally Estonia korraldajad teevad riigiga koostööd

Rally Estonia direktori Urmo Aava sõnul on nii lühikese ajaga niivõrd mastaapse rahvusvahelise suurvõistluse korraldamine mitmes mõttes tõsine väljakutse, mistõttu on väga oluline, et meeskonda kuuluksid oma ala tippspetsialistid ja riigiga koostöö oleks tagatud parimal võimalikul moel.

«Nii nagu ralli on täpne ja tehniline spordiala, nii soovime ka ralli korraldamisel, et selle finantsküsimused oleksid väga korrektsed,» ütles Aava. «Juba viis aastat on Rally Estoniat õigus- ja maksuküsimustes väga professionaalselt nõustanud advokaadibüroo RASK advokaat ja maksuekspert Villy Lopman, kellele lisaks peame oluliseks teha ka koostööd maksu- ja tolliametiga. Kuna ralli on tänaseks oluliselt kasvanud aitab maksuametiga operatiivne suhtlus veelgi rohkem kindlustada, et Eesti autospordi ja riigi kui meie partneri huvid oleksid parimal moel kaitstud.»