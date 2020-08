Maik-Kalev Kotsar: ma ei osanud arvatagi, et mul koroona on

Noor Eesti korvpallilootus Maik-Kalev Kotsar lõpetas tänavu USAs asuva South Carolina ülikooli ning jätkab karjääri mõnes välisklubis. Juttu on olnud Saksamaale siirdumisest, seda Kotsar veel Kruusile kinnitada ei saanud, kuid sõnas, et lähiajal on uudiseid tulemas küll.

«Ma ei osanud oodata, et USAs on nii unelmate elu. Külastasin küll kooli enne allkirja andmist, aga paljusid asju ma tol hetkel ei oodanud – näiteks eralennukiga sõitmist ja Final Fouri jõudmist,» sõnas Kotsar. Viimases tuli küll poolfinaalis kaotus ja noormees tunnistab, et esialgu oli pettumus suur. Lõpuks saadi aru, et jõuti kaugele ja tehti kooli ajalugu. Kotsari sõnul on Final Four USAs peale Super Bowli kõige vaadatum spordiüritus.

Samuti tunnustati Kotsarit ülikooli parima sportlase tiitliga, kus võetakse arvesse nii spordi- kui õppesaavutusi. Kuna South Carolina ülikoolis on ligi 50 000 õpilast, siis on valdkondadeülene tiitel eestlasele suureks tunnustuseks.

Viimasel kooliaastal märgatavalt tõusnud viskepunktide keskmine on Kotsari sõnul enesekindluse tõusu tulemus. «Tegin kogu aeg kõvasti tööd, aga ühel hetkel oli platsil kindlam. Varem analüüsisin kõike ja mõtlesin palju üle,» sõnas noormees, kes enda sõnul leidis rahu tänu meditatsioonile. «Sügavaim auk ülikoolis oli kolmanda aastal. Mõtlesin palju üle – kui viskasin korvi alt mööda, siis hakkas tunduma, et pole mõtet uuesti visata. Kuigi allaandmise tunnet kordagi ei olnud, panin täiega edasi ja läks hästi,» ütles ta.

Kotsar nakatus USAs koroonaviirusesse, kuigi midagi tõsist temaga ei olnud. «Mul oli nohu. Ise ei oleks arvanud, et mul on koroona.» Samas tunnistas korvpallur, et nohust hullemaks asi ei läinudki ja pärast kaht nädalat kodus isolatsioonis olemist sai ta eluga edasi minna.

Kodumaale jäämine teda hetkel ei paelu ja tema sooviks on kätt proovida välismaal. «Kui mingi hetk näen, et Eestis mängimine on kasulik, siis loomulikult tulen tagasi,» sõnas Kotsar, kes on kindel, et millalgi on ta tagasi ning aitab kohalikku korvpalli.

Kui ta ülikooli ajal viskas treeningu mõttes nädalas korduste peale üle 1000 viske, siis praegu on õlavigastusest taastumise tõttu trenn rahulikum. Kuigi Kotsari sõnul on tema aeroobne vorm vigastuse tõttu praegu pisut kehvem, siis õnneks koroonaviirus suurt jälge ei jätnud ning edasi töötab ta sama visalt.

Teistele USAsse suunduvatele noortele korvpalluritele ütleb Kotsar, et pudrumäed kedagi eest ei oota ja ennast peab korralikult tõestama. «Tee kõvasti tööd ja võimalused avanevad,» ütles noormees.