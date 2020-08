Endine Eesti korvpallikoondislane lõpetas 31-aastaselt karjääri

Ma ei teagi,kust alustada või kuidas seda kõike kokku võtta. Sellepärast teengi lühidalt. Aitäh kõigile,kes selle teekonna juures aitasid,toetasid ja fännasid. Kõik asjad saavad millalgi läbi ja algavad uued teed,väljakutsed! Aitäh teile! Timpa out! #9 🚀 🏀

A post shared by Timo Eichfuss (@timoeichfuss) on Aug 8, 2020 at 8:54am PDT