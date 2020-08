Rivo Vesik riisus Pärnu rannas toimunud turniiril koore

Wienerberger segapaarismängu turniiril osales 31 paari ja nii Uweko meespaarismänguturniiril kui ka Active Travel naispaarismänguturniiril 22 paari. Tegu oli omanäolise händikap turniiriga, kus nõrgematel paaridel oli igas geimis mingi edumaa tugevamate paaride vastu. Seetõttu on see ka ainukene rannatennise turniir Eestis kus profimängijad peavad täiega pingutama ja keskenduma oluliselt nõrgemate mängijate vastu ning nõrgematel on pea igas mängus ka võidušanss.