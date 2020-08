Pärnuga liitus Eestile tuule alla teinud Soome koondislane

Rannula käe all on noored mängijad arenenud ning peatreener loodab, et ka põhjanaaber astub sammu edasi. «Arenguruumi on kaitses, aga kutt on veel noor ja usun, et on kindlasti meie satsi mootoriks ja rünnakuliidriks sel hooajal,» võttis Rannula iseloomustuse kokku.