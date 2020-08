Aava: kui publik ei suuda käituda, siis meil ei ole enam kunagi võimalust WRC-etappi korraldada

Spordisõbra jaoks on asi lihtne - rallipassita võistlust vaatama ei pääse. Kohapeal rallipasse ei müüda ning korraldajad paluvad, et inimesed ei hakkaks omaalgatuslikult läbi metsade katsete äärde trügima.

Rally Estoniale paisati müüki 16 000 piletit ning korraldajad on näinud kõvasti vaeva, et ühele pealtvaatamisalale ei pääseks üle 1000 inimese.

«Kõige suurem oht on muidugi seotud tervisega. Kui täna Terviseamet näeb, et rallikogukond või korraldajad ei suuda millegi pärast fänne ohjata, siis see seab juba ette selle ralli toimumise ohu alla. Ning kui ikkagi üritatakse katsele tungida, siis seab see konkreetse katse toimumise küsimärgi alla.»