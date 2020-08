Soomlased korraldavad riskiriikidest sportlastega kergejõustikuvõistlust, lisaks on staadionil üle 5000 pealtvaataja

Teisipäeval toimub Soome suuruselt kolmandas linnas Turus iga-aastane rahvusvaheline kergejõustikuvõistlus Paavo Nurmi mängud. Tegemist on ühe esimese suurvõistlusega Euroopas, kuhu tulevad kohale kümnete riikide sportlased ning staadionile on lubatud pealtvaatajad. Millised on ettevaatusabinõud, et suursuguse võistluse korraldamisega ohutult hakkama saada?